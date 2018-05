A.Kockartz Auf eine Bitte des Amtes für Tierschutz der flämischen Landesregierung hat die Feuerwehr bereits am Sonntagabend, wie jetzt bekannt wurde, 20.000 Küken in einem Container am belgischen Nationalflughafen von Zaventem vergast. Die Tiere sollten in den Kongo transportiert werden, doch der entsprechende Flug konnte nicht starten.