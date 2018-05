Der Grünenpolitiker und das Mitglied im Mecheler Stadtrat, Kristof Calvo, ist zufrieden mit der Reaktion des Bürgermeisters Bart Somers, der in den kommenden Tagen mit allen betroffenen Personen zunächst einmal reden möchte. Der Handschlag sei schließlich juristisch nicht zwingend. Man müsse das Recht auf Eheschließung stets einhalten, so der Grünenpolitiker.

Das, was Stadtbeirat Marc Hendrickx (N-VA) gemacht habe, sei genau das Gegenteil von dem, für was die Stadt bekannt ist, nämlich Dialog und Lösungsfindung. Gerade vom Stadtbeirat für Diversität müsse man das verlangen können, so Calvo noch. Gesetz sei nun einmal Gesetz und müsse eingehalten werden.

Man müsse wohl die Regeln verdeutlichen. Solch ein Zwischefall dürfe nie wieder vorkommen. Eine Hochzeit sollte doch ein Höhepunkt sein und kein Moment der Spannung. Man müsse vorab wohl deutlicher kommunizieren, fasst Calvo zusammen.