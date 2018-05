U.Ne Dem französischsprachigen Sender zufolge wurde der leblose Körper von Maurane – ihr richtiger Name war Claudine Luypaerts – am gestrigen Montagabend in ihrem Bett im Haus in Schaarbeek gefunden. Die Staatsanwaltschaft von Brüssel hat Ermittlungen aufgenommen. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Derzeit werde ihr Tod laut einem Polizeisprecher nicht als ‘verdächtig‘ eingestuft.