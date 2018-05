Vor fünf Tagen verließ Catherine De Bolle die Nationalpolizei des Königreichs Belgien, um ihre Arbeit an der Spitze von Europol in Den Haag aufzunehmen. Hinter sich ließ sie nicht nur mehrere frustrierte Mitarbeiter, sondern auch ein Loch in der Personaldecke. Wie Gazet van Antwerpen schreibt, arbeiteten bei der Kriminalpolizei gerade einmal 214 Personen (Recht hat die Behörde auf 292 Mitarbeiter), bei der zentralen Antikorruptionsbehörde CDBC 42 (66 sind vorgesehen), bei der CDGEFID, die bei der Aufklärung von Schwerverbrechen mithilft, 11 (16), bei der nationalen Computer Crime Unit 22 (44).

Die Polizeigewerkschaft Sypol hat in einem kritisierenden Pressebericht durchblicken lassen, dass man froh über De Bolles Weggang sei.