A.Kockartz Bei einem schweren Brand ist am frühen Samstagabend in Heist-op-den-Berg in der Provinz Antwerpen ein mit einem Reetdach gedeckter alter Bauernhof fast bis auf die Grundmauern abgebrannt. Offenbar wurde das Feuer von einem Grill ausgelöst, der zu nah an einem der Gebäude stand.