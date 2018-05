Der flämische Nationaldemokrat Bart De Wever hatte am Freitag in einer VRT-Sendung auch gesagt, dass der Regierungsmannschaft „der Saft ausgegangen ist“ und das derzeit bei den Koalitionspartnern im Vorfeld der Kommunalwahlen im September 2018 der Wille fehle, etwas zu erreichen oder Zugeständnisse zu machen.

Dass Bart De Wever Ambitionen hat, evtl. Premierminister von Belgien zu werden - wie er am Freitag gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion in der VRT-Sendung „Terzake“ („Zur Sache“) andeutete - mag vordergründig überraschen, doch seine nationaldemokratische flämische Partei führt in ihren Statuten letztendlich die Autonomie oder zumindest einen konföderal ausgerichteten Föderalstaat Belgien. Mit einem N-VA-Politiker an der Spitze einer belgischen Bundesregierung könnte der Weg frei werden, dies umzusetzen, was eigentlich so ziemlich alle anderen demokratischen Parteien in Bund und Ländern fürchten, wie der Teufel das Weihwasser.