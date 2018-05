„Kultur fördert den interkulturellen Dialog und ist ein Mittel, um einige fundamentale Werte und Normen in unserer Außenpolitik zu unterstreichen.“, so Bourgeois zur Begründung dieser Zuschussvergabe. In diesen Tagen findet in Ramallah, der Verwaltungshauptstadt der palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland, die flämisch-palästinensische Woche statt.

Noch bis zum 11. Mai bietet das 'Under Construction Festival' Veranstaltungen in Palästina und auch in Gent verschiedene Veranstaltungen. Organisatoren sind die flämische Vereinigung Connexion, die von den oben beschriebenen Zuschüssen profitiert, und deren Partner vor Ort, die A.M. Qattan Foundation. Dieses Festival sei kein Schlusspunkt sondern ein Anfang, so Ministerpräsident Bourgeois: „Dies ist der Beginn einer neuen Zusammenarbeit und einer kulturellen Dynamik, die Flandern mit seinen Zuschüssen weiter unterstützen will.“

Weitere Zuschüsse fließen an die Zirkusschule Palestinian Circus, die versucht, Kreativität und Talente bei palästinensischen Kindern und jungen Menschen von 10 bis 25 Jahren hervorzulocken und zu fördern. Dieser Zirkus hat bereits einen Partnerzirkus in Brüssel. Die dritte mit Mitteln aus der flämischen Landeskasse geförderte Initiative ist die Al Kamandjati Musikschule, die ähnliches, wie der Zirkus unternimmt.