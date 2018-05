A.Kockartz Der Fahrer des Sattelschleppers, der am Freitag in Kortenberg in Flämisch-Brabant mit seinem Fahrzeug auf einen Bürgersteig geraten war, um danach eine ING-Bankfiliale zu rammen, kann sich offenbar an nichts erinnern. Bei dem Unfall kam ein kleines Kind ums Leben und mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.