Die Direktion der Fluggesellschaft hatte den Piloten in den vergangenen Tagen einen weitgehenden Vorschlag zur Lösung dieses Sozialkonflikts unterbreitet, doch 92 % der Betroffenen (420 der 530 BA-Piloten nahmen an der Abstimmung teil) lehnten dieses Vorschlagspapier am Freitagmorgen ab. Rund 80 % der Piloten ist offenbar bereits dazu, in den Streik zu treten. Der Direktion wurde bereits eine Streikankündigung am dem 11. Mai ausgehändigt.

Falls eine neue Verhandlungsrunde in der kommenden Woche keine akzeptable Lösung bringt, dann werde man die Arbeit niederlegen, so die Gewerkschaften, die spontane Warnstreiks nicht gänzlich ausschließen wollen.

Christina Förster, seit dem 1. April die neue CEO bei Brussels Airlines (siehe nebenstehenden Beitrag), muss also schon jetzt eine erste soziale Krise an ihrem neuen Arbeitsplatz meistern. Sie muss die Integration von Brussels Airlines in die Eurowings-Gruppe, die Low Cost-Tochter der Lufthansa, in die Wege leiten. Auch über diese Integration der 100 %igen Lufthansa-Tochter Brussels Airlines macht sich das fliegende Personal große Sorgen.