A.Kockartz In Kortenberg in Flämisch-Brabant ist am Freitagmorgen ein Sattelschlepper, der einen Bagger geladen hatte, meterweit über einen Bürgersteig gefahren und am Ende in eine ING-Bankfiliale gerast. Dabei kam ein 2 Jahre altes Kind ums Leben. Der Vater befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Mehrere weitere Personen wurden leicht verletzt.