Schon nach den verheerenden Bahnunfällen von Buizingen in Flämisch-Brabant im Februar 2010 und Saint-Georges-sur-Meuse bei Lüttich im Juni 2016 sollte ein umfassendes Sicherheitssystem eingeführt werden: „Damals war eine der Schlussfolgerungen, dass unser Schienennetz schlecht gesichert ist und dass ein Sicherheitssystem im ganzen Land eingeführt werden müsse.“

Das aber sei bis heute nicht geschehen, was sehr bedauerlich ist, so Lafontaine: „Nach Wetteren hat es einige weiter schwere Zugunfälle gegeben. (…) Im vergangenen Jahr passierte in Löwen etwas gleichartiges, wie in Wetteren, als ein Reisezug entgleiste, nach dem der Lokführer zu schnell über eine Weiche gefahren war. Das System müsste also schon längst eingeführt sein.“