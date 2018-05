Zum Ausgleich der vollständigen Sperrungen in den Sommermonaten sollen mehr Busse, Straßenbahnen und Nahverkehrszüge eingesetzt werden. Ziel ist, den Individualverkehr aus der und in die Brüsseler Innenstadt weitgehend auf den öffentlichen Nahverkehr umzulenken. Die nächtlichen Sperrungen finden von Sonntagabend bis donnerstags jeweils zwischen 22 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Frühe statt. So kann der Berufs- und Pendlerverkehr in einer ersten Phase noch durchlaufen. Dieser Tunnel ist der direkteste Weg von der Autobahn E40 aus Richtung Gent in das Brüsseler Stadtzentrum.

Brüssels regionaler Verkehrsminister Pascal Smet (SP.A) und das Mobilitätsamt der Hauptstadt raten Autofahrern, die dringend in die Innenstadt fahren müssen, Ausweichrouten zu nehmen. Wer in den Norden Brüssels fahren muss, der sollte die A12 nehmen. Autofahrer mit Ziel Anderlecht wird geraten, über die Industrielaan in Anderlecht und über den Ninoofsesteenweg zu kommen.