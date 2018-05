A.Kockartz Catherine De Bolle (Foto), Belgiens bisherige Polizeichefin bzw. Generalkommissarin der belgischen Bundespolizei, ist im Dezember 2017 an die Spitze von Europol berufen worden. Die 47 Jahre alte studierte Juristin war schon die jüngste Polizeichefin Europas und die erste Frau auf diesem Posten in unserem Land. Im Dezember hatten sich die Botschafter der EU-Mitgliedsländer für sie als neue Europol-Leiterin entschieden. An diesem 2. Mai tritt sie ihr Amt offiziell an.