A.Kockartz Der vergangene Monat April war der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in unserem Land. Die Durchschnittstemperatur betrug 13°C. Normalerweise liegt dieser Wert in Belgien bei 9,8°C. Beim Königlichen Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel nennt man dies „sehr abnormal hoch“. Der Monat Mai kündigt sich indessen nach einigen frostigen Stunden ebenfalls warm und sonnig an.