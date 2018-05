A.Kockartz Zwei jüdische Verbände haben den belgischen Fußballverband ProLeague dazu aufgefordert, seine Nulltoleranz-Haltung in Sachen Rassismus und Antisemitismus auch wirklich durchzusetzen. Am vergangenen Wochenende hatten Fans von Beerschot-Wilrijk beim Lokalderby gegen Antwerp FC ein antijüdisches Spanntuch aufgehängt (Foto), was den gesamten Spielverlauf über zu sehen war. Zudem sangen Beerschot-Fans antijüdische Schmähgesänge.