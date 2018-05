Crombez zufolge mache Flandern eine Krise im Gesundheitssektor durch. Er erinnert an die langen Wartelisten für Menschen mit einer Behinderung und an den Mangel an Pflegepersonal. Um diese Krise zu lösen, müsse etwas unternommen werden, so Crombez.

"Unser Vorschlag ist einfach. Nehmen Sie den flämischen Überschuss von 200 Millionen Euro, um zusätzliche Pfleger einzustellen und um den 14.000 Flamen mit einer Behinderung, die auf Hilfe warten, diese auch zu geben. Das können Sie direkt machen. Das ist, was wir unter einem funktionierenden Gesundheitssystem verstehen: Angemessene Hilfe für die, die sie benötigen zu einem Zeitpunkt, zu dem sie nötig wird."

Wir erlebten neue Zeiten und die verlangten einen neuen Sozialismus und einen neuen Kampf, so Crombez weiter. "Wir wissen wie kein anderer, wie dieser neue Kampf zu führen ist. Mit einem neuen Sozialismus, der sich um all diejenigen kümmert, die jeden Tag knallhart ihr Bestes geben und nicht nur um die 'happy few'. Wir kümmern uns um alle, die unsere Gesellschaft voranbringen und nicht nur die oben auf der Karriereleiter stehen, um alle, die Hilfe benötigen und nicht nur um die, die das bezahlen können", schloß der Vorsitzende der SP.A seine Rede.