"Wenn sie behaupten, dass sie sich für das Wohl der Tiere einsetzen, sind wir auf ihrer Seite. Das Tierwohl ist unsere absolute Priorität. Unsere wissenschaftliche Abteilung führt Untersuchungen durch und wir lernen ständig hinzu und schauen, in welchen Bereichen wir Dinge noch weiter anpassen können. Wir haben in den vergangenen Jahren auch viel in die Modernisierung investiert, so dass die Menschen die Tiere auch auf andere Weise kennenlernen können."