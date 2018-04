UNe/Belga Jeden Tag pendeln 77.000 Brüsseler in eine andere Region, um dort zu arbeiten. Die große Mehrheit unter ihnen - rund 51.000 - ist in Flandern tätig. Das meldet das Brüsseler Arbeitsamt Actiris an diesem Samstag. Umgekehrt kommen täglich rund 231.000 Flamen in die belgische Hauptstadt zum Arbeiten.