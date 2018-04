Autor: UNe

UNe Kinder müssen gegen das passive Rauchen geschützt werden. Flandern will deshalb noch vor der Sommerpause ein Rauchverbot in Autos, in denen Kinder mitfahren, beschließen. Auf der föderalen Ebene liegen schon seit langem Pläne hierzu auf dem Tisch. Da man jedoch zu keiner Lösung kommt, regeln die Regionen das nun selbst.