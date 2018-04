Autor: UNe

UNe Am Montag streiken die Beamte. Der Minister für den öffentlichen Dienst, Steven Vandeput (N-VA, flämische Regionalisten), plant, die Zahl fester Ernennungen in den Beamtendienst zurückzuschrauben. Man müsse mehr Personal mit Vertrag einstellen, sagte er im VRT-Programm "De markt" (dt.: "Der Markt"). "Was Minister Vandeput macht, ist, den Staat untergraben", reagieren die Gewerkschaften.