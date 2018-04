Sehen Sie ihn auf dem Foto? Cédric Frère? Er schüttelt die Hand des Königs. Sein Vater steht auf der linken Seite. Sein Großvater Albert Frère sehen Sie in der Mitte lächeln. Nun, bester Leser, Cédric Frère ist also ein Enkel des wallonischen Großindustriellen Albert Frère, der mit einem Vermögen von 6,2 Milliarden Euro an vierter Stelle auf der Liste der reichsten Belgier steht. Ja, höre ich Sie denken, und was ist daran so Besonderes? Nun, Cédric Frère ist kürzlich von Finanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA, flämische Regionalisten), zum Regenten in den Regentenrat der Nationalbank ernannt worden.