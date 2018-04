U.Ne An diesem Freitag hat Brussels Airlines erstmals einen Flug vom Flughafen Düsseldorf aus nach New York durchgeführt. Die Maschine wurde in die Farben ihrer Schwestergesellschaft Eurowings "getaucht". Brussels Airlines wird langfristig mit zwei Langstrecken-Flugzeugen die Route von Düsseldorf aus bedienen. An Bord der Maschine: Eurowings-Uniformen. Doch die Flugzeuge sind in Belgien registriert und das Personal ist bei Brussels Airlines angestellt.