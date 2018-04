Heute vor genau zwei Jahren, am 26. April 2016, wurde Ahmadreza Djalali bei einer Reise zu seiner Familie in seinem Heimatland Iran verhaftet und wegen Spionage und der Zusammenarbeit mit „feindlichen Ländern“ zum Tode verurteilt. Auch Berufungsverfahren gegen das Todesurteil änderten nichts an seiner Situation, doch offenbar exekutiert ihn der Iran nicht wegen dem Druck aus dem Westen. Um keinen Gesichtsverlust zu erleiden, so vermutet dessen VUB-Kollege und Freund Gerlant van Berlaer (kl. Foto), überlässt man ihn in seiner Zelle seinem Schicksal.