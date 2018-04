Der belgische Minister für Digitales, Alexander De Croo und Verkehrsminister François Bellot weihten am Mittwoch die neue Digital-Werkstatt von Google am Brüsseler Hauptbahnhof ein. Auch Sophie Dutordoir, die CEO der belgischen Bahn, nahm an der Zeremonie teil. Nach ihrer Auffassung ist der Brüsseler Hauptbahnhof der ideale Ort für diese Werkstatt. "Mit 60.000 Passagieren pro Arbeitstag ist der Bahnhof einer der größten in Belgien. Jede Stunde halten hier mehr als 80 Züge. Dadurch wird der Ort für all diejenigen zugänglicher, die ihre digitalen Kenntnisse verbessern möchten."