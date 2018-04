In seiner Ansprache in der Großen Synagoge von Brüssel gab der belgische Premierminister zu verstehen, dass Belgien und Israel „fundamentale Werte der Demokratie teilen würden.“ Michel verwies auch auf den wieder aufflackernden Antisemitismus in Europa und erinnerte dabei an den Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel 2014 und an den Mord an einer betagten Jüdin in Paris vor einigen Wochen:

„Wir stellen überall in Europa ein Wiederaufleben von antisemitischen und negationistischen Handlungen. Ich wiederhole es noch einmal: Unsere Solidarität gegen den Antisemitismus ist uneingeschränkt und unmissverständlich!“ Michel gab zudem zu verstehen, dass unser Land Maßnahmen ergriffen habe, um die jüdische Gemeinschaft besser zu schützen: „Die heutige Sicherheitskultur ist nicht mehr die gleiche, wie noch vor drei Jahren.“