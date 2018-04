Tine Van Havere, eine Wissenschaftlerin der Hochschule Gent, arbeitet bereits seit Jahren an einer internationalen Studie zum Drogenkonsum (das ist „The Global Drug Survey“).

Sie kennt die Preise für diverse Drogenarten aus ihren Nachforschungen in Belgien: „Seit Jahren zahlt man hier für ein Gramm Kokain 50 € und eine XTC-Pille kostet zwischen 5 und 6 €.“ Für einen fertig gedrehten Joint mit Cannabis muss man laut Van Havere in Belgien nur 5 € hinlegen.

Der Grund für die hierzulande verleitenden günstigen Preise für das verbotene Gut Drogen liegt in erster Linie am Hafen von Antwerpen, Einfallstor für Drogen aller Art und aus allen Richtungen nach Europa. Viele Drogen kommen über Antwerpen auf den Markt und erst danach werden sie im Rest Europas und der Welt vertrieben. Viele Zwischenhändler und Dealer verdienen auf dem Weg zum Endverbraucher, sprich oftmals zum Süchtigen, an diesen Drogen.

„Während ein Gramm Kokain bei uns 50 € kostet, beläuft sich der Preis in Australien schon auf bis zu 200 €. Auch XTC wird in anderen Ländern oft für das Zehnfache des hiesigen Preises verkauft.“, so die Hochschulforscherin.