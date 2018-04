Der flämische und Brüsseler Unternehmer- und Mittelstandsverband Unizo ist der Ansicht, dass die Arbeitgeber bei der Suche nach Personal und im späteren Verlauf ihrer Arbeit begleitet werden müssen, denn die Suche nach Fachkräften vor allem im technischen Bereich sei nicht einfach. Das flämische Bildungsministerium setzt hierbei verstärkt auf das duale Lernen, wobei Jugendliche in der Ausbildung sowohl zur Schule gehen, als auch Erfahrungen am Arbeitsplatz sammeln.

Die Schulen empfehlen derzeit ebenfalls ihren Schülerinnen und Schülern, einen technischen oder wissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Das dies Erfolg hat, lassen die Wartelisten für eine Teilnahme an den sogenannten „Technikakademien“ der Schulträger sehen. Hier können Jugendliche an schulfreien Mittwochnachmittagen oder an Samstagen Schnupperkursen folgen. Leider, so die flämische Bildungsministerin dazu, raten Eltern ihren Kindern sehr häufig von einer technischen Ausbildung ab oder verbieten sie sogar.