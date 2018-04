A.Kockartz Die flämischen Nationaldemokraten der N-VA haben in dieser Woche ihre Kandidaten für den Kommunalwahlkampf in Brüssel vorgestellt. Die N-VA tritt in 11 der insgesamt 19 Gemeinden in der Region Brüssel-Hauptstadt an und zielt dabei auch darauf ab, in spezifisch frankophonen Kommunen der Metropole in die Gemeinderäte einzuziehen.