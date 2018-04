Die jährlichen Mietkosten für Gebäude, die die Bundesbehörden nutzen, belaufen sich auf knapp eine halbe Milliarde Euro. Viele dieser Gebäude, auch solche die nur noch teilweise genutzt werden, werden über langfristige Mietverträge gemietet. Teilweise sind solche Verträge, wie der zuständige Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) dazu sagte, ein Erbe aus vorherigen Legislaturperioden. Gebäude werden für einen bestimmten Zweck gemietet, doch nach einiger Zeit laufen entsprechende Projekte aus oder ändern sich nach Wahlen politische Mehrheiten und Interessen, doch die Verträge laufen weiter - teilweise über lange Jahre hinweg.

Am auffallendsten ist die Lage in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Hier mietet die Bundesbehörde z.B. das Verwaltungszentrum an der Kruidtuinlaan nahe dem Botanischen Garten für 31,8 Mio. € pro Jahr, doch dieses Gebäude wird derzeit nur zu 56 % genutzt. Der entsprechende Mietvertrag dauert noch bis… 2034! Weniger kostenintensiv ist die Miete für die beiden WTC-Türme 3 und 4 am Brüsseler Nordbahnhof. Diese Türme sind lediglich zu 32 % belegt, kosten aber auch „nur“ 4,2 Mio. € per Anno.