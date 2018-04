Dort sagte der belgische Monarch, dass Frieden möglich sei: „Die Zahl der gewalttätigen Konflikte hat sich seit 2010 verdreifacht. Doch Frieden ist keine Utopie. Man muss nur dran glauben und danach handeln.“

Philippe wies dabei auf die Geschichte des Königsreichs Belgiens im Herzen Europas und seine Rolle in den vergangenen Jahrhunderten. Immer sei es in dieser Region zu Schlachten gekommen und doch sei Brüssel heute die Hauptstadt eines friedlichen Europas. Dies zu erreichen, so der Monarch in New York, sei konstante Wachsamkeit vonnöten gewesen, denn Frieden verlange mehr als nur die Abwesenheit von Krieg.

Niemand dürfe einfach nur seinem Los überlassen werden, sagte der König vor den Mitgliedern dieser Internationalen Friedenskonferenz bei den Vereinten Nationen: „Unsere Ambition ist, Gesellschaften zu schmieden, die niemanden erniedrigen, die jedem die Möglichkeiten geben sollen, Selbstvertrauen aufzubauen und seine Talente zu entfalten. Die Würde einer Gesellschaft wird daran gemessen, wie sie mit den Schwächten und den Verletzlichsten umgeht.“

König Philippe nannte dabei einige konkrete Punkte: Den Kampf gegen die Armut, gegen Ungleichheit und Diskriminierung und das Garantieren des Schutzes der Menschenrechte, den gleichen Stellenwert der Frau in der Gesellschaft und die Belange der Umwelt.