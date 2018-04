A.Kockartz Seit einigen Tagen ist das Viertel Peterbos (Foto) im Brüsseler Stadtteil Anderlecht in den Schlagzeilen der belgischen Medien zu finden. Am Wochenende wurden drei Kontrolleure der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB in Peterbos von Jugendlichen angegriffen und verletzt und am Montag wurde ein VRT-Reporterteam bei Dreharbeiten mit Steinen beworfen (kl. Foto).