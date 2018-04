Einige der Bläser, die täglich in Ypern am Menentor die „Last Post“ erklingen lassen (Foto unten), flogen mit den belgischen Royals nach New York. Diese Blechbläser aus den Rängen der Fanfare der Freiwilligen Feuerwehr von Ypern, werden die „Last Post“ bei der Eröffnung der Ausstellung „World War One, Far From Home“ im UN-Gebäude in New York spielen.

Dass die Last Post-Bläser von Ypern diese symbolische Melodie außerhalb ihrer Heimatstadt spielen, ist außergewöhnlich. Im Menentor sind übrigens auch 171 Namen von während des Ersten Weltkriegs vermissten US-Soldaten eingemeißelt.