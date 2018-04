Salah Abdeslam und Sofien Ayari standen an diesem Montag zunächst wegen versuchten Polizistenmordes mit terrroristischem Hintergrund sowie wegen des Besitzes illegaler Waffen vor Gericht.

Nach den Pariser Anschlägen ist Abdeslam nach Belgien geflohen und dort untergetaucht. Monatelang wurde nach dem in Europa wohl meist gesuchten Terroristen gefahndet. Bei einer Polizei-Razzia im Brüsseler Stadtteil Forest kam es dann zu dem Feuergefecht, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Abdeslam und Ayari hatten sich gemeinsam mit Mohamed Belkaïd in einer Wohnung in der Driesstraat in Forest verschanzt.

Dem Gericht zufolge habe bei dem Schusswechsel vom 15. März 2016 in der Driesstraat nicht nur der getötete Mohamed Belkaïd auf die Polizei geschossen, sondern mindestens einer der beiden anderen das Feuer eröffnet. Ferner hatten die drei eindeutig zuvor abgesprochen, sich mit Waffengewalt gegen eine etwaige Polizeirazzia zu widersetzen.

Einige Tage später wurden Abdeslam und der Mitangeklagte Soufien Ayari im Brüsseler Stadtteil Molenbeek gefasst – kurz vor den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt.

Die Täter hatten bei dem Schußwechsel mit der Polizei vom 15. März Kriegswaffen benutzt, mit denen sie 34 Kugeln abfeuerten. Sie schossen ohne zu Zögern auf die Polizisten, als diese versuchten, die Tür der Wohnung zu öffnen. Das belege eindeutig, dass die Täter vorsätzlich gehandelt hätten. Einer der Polizisten war zudem am Kopf verletzt worden. Das sei ein weiterer Beweis für die Tötungsabsicht der Täter. Dass letztlich kein Polizist getötet wurde, sei nicht den Angeklagten zu verdanken gewesen, so dass in jedem Fall von versuchten Totschlags gesprochen werden könne, lautet die Urteilsbegründung des Gerichts.