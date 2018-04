Kleinkind fällt in Schleuse: Schwerverletzt

Im ostflämischen Wichelen ist am Samstagnachmittag ein anderthalbjähriges Kind acht Meter tief in eine Schleusenkammer an der Schelde gefallen. Das Kind war mit seinen Eltern unterwegs, als es vor einem Schutzgitter in eine Öffnung geriet und in die Tiefe stürzte. Bürgermeister Kenneth Taylor ordnete Ermittlungen an.