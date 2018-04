Zehn mutmaßliche Randalierer mussten an diesem Freitag vor dem Brüsseler Strafgericht erscheinen. Sie sollten sich für die Unruhen vom letzten November in der belgischen Hauptstadt verantworten. Zum einen handelte es sich um die Unruhen vom 11. November an der Börse und auf dem Lemonnierplatz, zum anderen wurden die Ausschreitungen vom 25. November auf der Louizalaan behandelt.

Für die Unruhen vom 11. November mussten 8 Personen vor Gericht erscheinen. Fünf, die in die Unruhen verwickelt waren, sind nun also zu 220 Arbeitsstunden verurteilt worden. Einer darunter hatte einen Nachtladen geplündert, ein anderer einen Lieferwagen angezündet, ein weiterer hatte die Auslagen in einem Möbelgeschäft zertrümmert und wiederum zwei weitere Jugendliche hatten Straßenmobiliar zerstört und Polizisten mit Steinen beworfen.

Drei weitere Personen, darunter auch der Rapper Benlabel, der über Facebook zu den Unruhen aufgerufen haben soll, gingen frei aus. Benlabel hat schon einmal seinen Freispruch gefeiert, zeigt ein Facebookpost.