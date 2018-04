Nach 2020 sollen dann noch einmal so viele Windturbinen hinzu kommen, betont der Staatssekretär für die Nordsee, Philippe De Backer (Open VLD), das heißt eine Zone von 221 km²: "Wir wollen eine Verdoppelung der Kapazität, und auf diese Weise können wir wahrscheinlich einen Atommeiler - die ja bis 2025 alle geschlossen sein müssen - ersetzen."

Die neuen Windturbinen werden auf der linken Seite entlang der bereits existierenden Turbinen in der Nordsee installiert. Der Park wird bis an die französische Grenze reichen. Die Turbinen liegen in der Zone Noordhinder Noord und Zuid und auf der Fairybank. "Sie liegen weiter draußen auf dem Meer, in ungefähr 35 bis 40 km Entfernung, und sie beeinträchtigen die Sicht der Menschen, die diese von der Küste aus haben, nicht", so De Backer.

Neu ist, dass es eine öffentliche Ausschreibung geben wird, um den Windturbinenpark ohne Subventionen bauen zu können.

"Wir streben im Vergleich zu früher ein völlig neues System an", betont De Backer. "Wir werden eine öffentliche Ausschreibung organisieren. Wir werden also den Markt fragen, wer in der Lage ist, die Windturbinenparks für den günstigsten Preis zu bauen." Auf diese Weise bewegen wir uns auch in Richtung den Niederlanden und Deutschland und was dort realisiert wurde, nämlich Windturbinenparks ohne Subventionshilfen. Das ist das Ziel, welches wir anstreben."