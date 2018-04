Emirates könnte den Koloss in Zukunft vielleicht jeden Tag auf der Strecke zwischen Brüssel und Dubai einsetzen. Der Airbus A380 hat zwei Stockwerke und fasst 517 Passagiere.

Es ist das dritte Mal, dass der so genannte "Superjumbo" in Brüssel landet. 2010 war die deutsche Gesellschaft Lufthansa mit dem A380 in Brüssel. Fünf Jahre später kam auch Emirates einmal mit der Maschine in die belgische Hauptstadt. Damals war der Anlass der einjährige Geburtstag der Strecke Brüssel - Dubai.

Die Fluggesellschaft Emirates ist Hauptkandidat, um mit diesem Koloss Zaventem öfter anfliegen zu dürfen.

Brussels Airport hat deshalb extra ein Gate umgebaut, um den A380 empfangen zu können. Um 517 Passagiere gleichzeitig ein- und aussteigen zu lassen, brauche man mehr als nur eine Rollbrücke, die man an das Flugzeug anlehnen kann, hieß es am Flughafen. Jetzt hat Brussels Airport also ein Gate, das spezial für einen A380 ausgerüstet ist.