Unterdessen gehen einige Zeitungen noch einmal auf die ganze Affäre um den geplanten Flugzeugankauf und die Anhörung gestern im Parlament ein. So schreibt die französischsprachige Zeitung L'Avenir, dass die über das Verfahren des Ersatzes der F-16 angehörten Armeeangehörigen ein seltsames Verständnis von Demokratie zu haben scheinen.

Eine Notiz, in der darauf hingewiesen wird, dass eine Verlängerung der heutigen F-16 möglich sei, habe der Politik von der Armee verschwiegen werden sollen und dabei sei auch noch derjenige drangsaliert worden, der diese Information herausgefunden hatte. Es bestehe wohl kein Zweifel darüber, dass die Notiz von Oberstleutnant Rudi Decrop über die Laufzeitverlängerung, mit der man 900 Millionen Euro einsparen könne, habe verschwiegen werden sollen. Der frankophone Rudi Decrop sei übrigens inzwischen zum hässlichen Entlein einer sehr flämischen Armee geworden.

Es habe zweifelsohne den Willen zur Verschleierung von Informationen in dieser Sache gegeben. Von da aus bis zur Manipulation von Verteidigungsminister Vandeput und der gesamten Politik sei es dann nur noch ein kleiner Schritt, schreibt L’Avenir. Die Regierung müsse also ihre Argumente in dieser Sache überdenken.