Belga

A.Kockartz/SWR/dpa Das Land Rheinland-Pfalz wird sich laut einer Meldung des SWR an der Klage von Greenpeace Belgien gegen die umstrittenen Meiler in den belgischen Atomkraftwerken Tihange und Doel beteiligen. Das hat der rheinland-pfälzische Ministerrat beschlossen und einen entsprechenden Antrag an den belgischen Staatsrat gerichtet. Tihange (Foto) liegt nur 80 Kilometer von der belgisch-rheinland-pfälzischen Grenze in der Eifel entfernt.