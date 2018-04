Was auf regionaler Ebene in Brüssel unmöglich scheint, ist auf lokaler Ebene örtlich sehr wohl vorgesehen. In der Brüsseler Gemeinde Schaarbeek wird die allgemeine Tempo-30-Zone spätestens ab dem 1. Januar 2019 eingeführt. Auch hier wird als Argument die sehr hohe Zahl an tödlichen Unfällen durch zu hohe Geschwindigkeit angeführt und dieses Thema ist im gesamten Stadtteil Stadtgespräch.

Jetzt machen der Gemeinderat und die Kommunalverwaltung in dieser Hinsicht Nägel mit Köpfen. Ganz Schaarbeek wird zur Tempo-30-Zone. Ausgenommen davon sind lediglich einige Einfallsstraßen und für Brüssel wichtige Verkehrsachsen, auf denen der Verkehr schneller rollen soll und darf. Das ist der Fall für folgende Straßen: Lambermontlaan, Leopold III-laan, Leuvensesteenweg, Haachtsesteenweg, Paleizenstraat und Vooruitgangsstraat.

Schaarbeek lässt sich diesen Schritt 100.000 € für entsprechende Verkehrssignalisierung und -schilder kosten. Leider, so Verkehrsstadtrat Denis Grimberghs (CDH), hatte die Tatsache, dass 90 % aller Kreuzungen der Gemeinde zu Geschwindigkeitsbremsen ausgebaut wurden, kein positives Ergebnis gebracht, so dass man sich zu diesem Schritt entschieden habe.

Doch macht Schaarbeek auf den Trassen, auf denen eine höhere Geschwindigkeit zugelassen bleibt, gemeinsam mit der Hauptstadt-Region Jagt auf Temposünder. Mit der Region sei auf der Leopold III-laan eine Trajektkontrolle (auch Abschnittskontrolle genannt) vereinbart worden, damit die dort zugelassene Richtgeschwindigkeit von 70 km/h eingehalten wird.