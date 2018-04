Belga

A.Kockartz Flanderns Bildungsministerin Hilde Crevits (CD&V - Foto) will ab 2019 für jedes Schulkind einen digitalen Pass einführen, der alle Angaben zu Noten und sozialem Auftreten beinhaltet. Alle Schulen in Flandern sollen Zugriff auf diesen Schülerpass erhalten, so der Willen der Ministerin. Dies sei ein Schritt hin zur Vereinfachung der Verwaltung in den Schulen, so Crevits weiter.