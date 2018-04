A.Kockartz Am Montagmorgen gegen 6 Uhr in der Frühe hat es ein Autofahrer geschafft, in den Prémetro-Tunnel an der Haltestelle Lemonnier in Brüssel zu fahren. Das Foto belegt, dass das Fahrzeug weit in den Tramtunnel hineingefahren ist, wie auch immer. Der Straßenbahnverkehr war zeitweise auf vier Linien unterbrochen.