A.Kockartz Belgiens Premierminister Charles Michel (MR - Foto) gab am Wochenende gegenüber verschiedenen Medien zu verstehen, dass er Verständnis für die Raketenangriffe auf syrische Chemiewaffenanlagen habe. Doch müsse weiterhin auch an einer Lösung am Verhandlungstisch gearbeitet werden. Belgien war übrigens nicht vorab über den Militärschlag gegen Syrien informiert worden.