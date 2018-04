In seinem Facebook-Bericht widerlegt der N-VA-Politiker, die Behauptung von Kritikern seiner Politik, dass niemand mehr Flüchtlinge ins Land gelassen habe als er selbst. Das sei kurzsichtiges Gerede, so Francken. "In den letzten 4 Jahren wurden rund 8.603 Asylbewerber mit einer Dublinverweigerung ausgewiesen, was ein absoluter Rekord ist."

"Weitere 6.246 Asylbewerber haben von meiner Abteilung eine technische Ablehnung erhalten, weil sie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit nicht einhielten. Auch ein Rekord. Doch noch wichtiger in dieser Diskussion ist die Feststellung, dass ich weder zur Ausstellung der Anerkennung von Flüchtlingen befugt, noch für die Festlegung der Anerkennungspolitik zuständig bin." Diese Befugnis liegt gesetzlich beim Ausländeramt (CGVS, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons).