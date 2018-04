Autor: UNe

UNe Die belgische Bahn NMBS wird Betonblöcke vor den 22 größten Bahnhöfen des Landes aufstellen. Sie macht dies, um die Sicherheit in den Bahnhöfen zu erhöhen. Schon seit Wochen ist die Bahn damit beschäftigt, die Blöcke zu platzieren. So sind bereits die drei großen Bahnhöfe in Brüssel zusätzlich gesichert.