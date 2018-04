Reporters

A.Kockartz Unkrautvernichter, die die chemische Substanz Glyphosat enthalten, dürfen in naher Zukunft in Belgien nicht mehr für den privaten Gebrauch verkauft werden. Solche Mittel, die auch unter dem Markennamen Roundup bekannt sind, gelten als krebserregend und sind auch in unserem Land umstritten.