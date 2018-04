A.Kockartz/Belga Die Polizei hat in Lommel in der flämischen Provinz Limburg einen Auflieger entdeckt, der bei einem Transportunternehmen in Turnhout in der Provinz Antwerpen als gestohlen gemeldet war. Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten tausende Liter Drogenabfälle in dutzenden Fässern. Im Laufe des Donnerstags wurde ein zweiter Auflieger entdeckt, in dem ähnliche Chemikalien gefunden wurde.