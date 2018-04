AP

A.Kockartz/Belga Die Grippewelle in Belgien geht auf ihr Ende zu. In der vergangenen Woche fanden sich „nur noch“ 106 Patienten pro 100.000 Bürger bei ihrem Arzt mit Grippesymptomen ein. Dieser Wert liegt unter der Schwelle, bei der man in Belgien von einer Epidemie spricht. Aber, die diesjährige Grippewelle dauerte wesentlich länger als in den Jahren zuvor.