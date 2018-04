Das Damwild war aus dem Gehege des Wildparks Molenheide in Helcheren durch Löcher im Zaun ausgebrochen. Ob dieser Zaun mutwillig zerstört wurde ist nicht bekannt. Die Damhirsche sind zwar zahm, doch sie richten Schäden an Flora und Fauna in der Gegend an und sie sorgen für Verkehrsprobleme, da sie, im Gegensatz zum heimischen und in Freiheit lebenden Wild unberechenbar über die Straßen laufen.