A.Kockartz Die Einwohner der Brüsseler Gemeinde Sint-Lambrechts-Woluwe sind dazu verpflichtet, Graffiti auf ihren Häusern oder an ihren Anwesen entfernen zu lassen. Die Gemeinde übernimmt die Kosten der Reinigung, doch viele Bürger nehmen dies nicht in Anspruch. Unterbleibt dies, dann erhalten die Betroffenen ein Bußgeld von 500 € pro Monat und zwar so lange, wie das Graffiti nicht beseitigt wird.